«Spectaculaire» : Une star de la NBA dégoupille, le Real Madrid est bluffé

Ces derniers jours, une scène assez insolite a vu le jour en NBA après la défaite des Bucks de Milwaukee en Play-Offs. L’équipe menée par Giannis Antetokoumpo, considérée comme l’une des favorites au titre final a déçu, mais les déclarations d’après-match du Grec ont impressionnées le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti qui a tenu à réagir à ce sujet en conférence de presse.

« Vous obtenez une promotion tous les ans dans votre travail ? Alors chaque année de travail est un échec ? Oui ou non ? Non. Chaque année où vous travaillez, vous travaillez pour quelque chose, pour un objectif. Ce n’est pas un échec, ce sont des étapes vers le succès. Il y a toujours des étapes à franchir. Michael Jordan a joué pendant 15 ans et a remporté six championnats. Les neuf autres années ont été un échec ? C’est ce que vous me dites » . Voilà ce que déclarait il y a quelques jours la star des Bucks de Milwaukee, Giannis Antetokoumpo après l’élimination des siens lors du 1er tour face au Heat de Miami.

Ancelotti répond à Antetokoumpo

Depuis, cette déclaration s’est répandue de manière étonnante, et cela bien au-delà du basket. Car ce lundi, c’est l’entraîneur emblématique du Real Madrid Carlo Ancelotti qui a été invité à réagir sur cette déclaration d’après match du Grec. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le tacticien italien a apprécié les propos de Giannis Antetokoumpo.

« On n'échoue que lorsque l'on n'essaie pas », Ancelotti valide les propos de cette star NBA