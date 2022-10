NBA

NBA : France, Etats-Unis... Mise au point sur le cas Embiid

Publié le 1 octobre 2022 à 02h35 par La rédaction

Il y a seulement deux mois, Joel Embiid recevait la nationalité française. D’origine Camerounaise, le pivot des Philadelphia Sixers annonçait ce jeudi qu’il possédait désormais la nationalité américaine. L'équipe de France ou Team USA ? Pour quelle sélection Embiid va-t-il alors évoluer ? Face à cette question, des précisions ont été apportées concernant l'avenir de l'un des meilleurs jours de la NBA.

Pressenti pour représenter l’Équipe de France lors des JO 2024, Joel Embiid a annoncé ce jeudi qu’il possédait désormais la nationalité américaine. Le pivot des Philadelphia Sixers s’est exprimé sur cette annonce lors d’un entretien pour Associated Press.

Basket : Coup de tonnerre pour l’arrivée d’Embiid en équipe de France ? https://t.co/5irXCHqNvE pic.twitter.com/vlfGazw80B — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

« Je vis ici et c’est une bénédiction d’être Américain »

Né Camerounais, Joel Embiid a reçu la nationalité française il y a seulement deux mois et possède désormais le passeport américain. Pour le pivot des Philadelphia Sixers, cette décision était plus qu’une évidence. « Disons que je suis Camerounais, Américain et Français. Je suis ici (aux États-Unis) depuis un long moment. Mon fils est Américain. Je vis ici et c’est une bénédiction d’être Américain. Alors j’ai dit : pourquoi pas ? »

« Je ne pense pas qu’il jouera pour l’équipe nationale américaine »

D’après les informations du Parisien , les démarches faites pour la nationalité américaine ont été lancées au début de l’année, avec le soutien de sa franchise. Un proche de Joel Embiid s’est notamment exprimé sur sa prise de décision. « C’est une demande qui est venue naturellement et ce n’est pas quelque chose de soudain. C’est même un choix logique vis-à-vis de son histoire avec les États-Unis. Sa démarche est personnelle car son fils est né ici, Joel habite ici depuis presque douze ans, donc je ne pense pas que ce soit dans le but de jouer avec Team USA. Je ne pense pas qu’il jouera pour l’équipe nationale américaine. (…) Il est pleinement concentré sur la NBA, c’est sa priorité. Tout son avenir en sélection va dépendre de la saison à venir. Si cette année il peut devenir champion avec Philadelphie, cela va lui enlever du poids sur ses épaules. »

« Le joueur est libre de faire ce qu’il souhaite »