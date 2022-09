NBA

NBA : Un clash entre Kevin Durant et son entraîneur ? La réponse

Publié le 29 septembre 2022 à 04h35 par Jules Kutos-Bertin

Annoncé sur le départ de Brooklyn pendant tout l’été, Kevin Durant a fini par rester au sein de la franchise new-yorkaise. Si sa relation avec Steve Nash aurait pu évoluer suite à ses envies d’ailleurs, le coach des Nets a été très clair sur ses liens avec KD.

Une fois de plus, Kevin Durant aura fait parler de lui tout l’été. Après une saison difficile sous le maillot des Brooklyn Nets, KD a demandé à quitter la franchise new-yorkaise. Cependant, pour lâcher son numéro 7, Brooklyn attendait une grosse contrepartie… qui n’est jamais arrivée. Résultat, Kevin Durant est parti pour une nouvelle saison avec les Nets. Avant la reprise de la NBA, l’ancien des Warriors est revenu sur son été agité.

« Je sais que je suis tellement fort que l’on ne va pas me donner comme ça »

« Il y a eu beaucoup d’incertitudes autour de notre équipe la saison dernière. L’été dernier, je me suis engagé pour quatre ans auprès de cette organisation, dans l’idée de jouer avec le groupe que nous avions alors. J’avais la sensation que nous construisions quelque chose pour le futur. Mais vous avez vu ce qui s’est passé [la saison dernière]. Toute cette incertitude m’a poussé à douter de mes quatre prochaines années ici. Je sais que je suis tellement fort que l’on ne va pas me donner comme ça », a lâché Kevin Durant.

« C’est comme si rien n’avait changé »