NBA : Enorme annonce pour le trade de Kevin Durant

Rien ne va chez les Brooklyn Nets depuis le début de saison. La franchise new-yorkaise n'a plus vraiment un effectif taillé pour être compétitive, ce qui a le don d'agacer Kevin Durant. Alors que ce dernier vient de lâcher un énorme coup de gueule, certains commencent à imaginer un trade pour le joueur de 34 ans. Et la destination idéale pour le Slim Reaper vient d'être trouvée.

Cette saison, rien ne va plus chez les Brooklyn Nets. Entre la polémique Kyrie Irving ou encore Ben Simmons qui est décevant, Kevin Durant se retrouve presque tout seul à essayer de tenir l’équipe à bout de bras. Avec un bilant de 6 victoires pour 9 défaites, la franchise new-yorkaise pointe à la 12e place de la Conférence Est. Kevin Durant n’en peut plus de ces résultats et du manque de qualité au sein de l’effectif des Nets. Et il n’a pas hésité à le faire savoir.

"Is there any way Denver...could get Kevin Durant'"@TheFrankIsola and @Scalabrine break down what a trade would look like to send KD to the Nuggets pic.twitter.com/VmxTPUcKKg — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) November 16, 2022

«Vous vous attendez à quoi avec ce cinq ?»

« Regardez notre cinq majeur. Edmond Sumner, Royce O’Neale, Joe Harris, Nicolas Claxton et moi. Sans manque de respect, vous vous attendez à quoi avec ce cinq ? Vous vous attendez à ce que l’on gagne parce que je suis là. Vous vous attendez à ce que l’on joue bien parce que le numéro 7 est là » a expliqué la star de 34 ans au Bleacher Report .

Un duo Durant-Jokic en préparation ?