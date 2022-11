NBA

NBA : Curry, Green… Les Warriors prêts à prendre une incroyable décision

Publié le 2 novembre 2022 à 08h35

Hugo Chirossel

Avec trois victoires pour quatre défaites lors de leurs sept premières rencontres, les Warriors, champions en titre, vivent un début de saison mitigé. Une situation qui pourrait les pousser à faire des changements prochainement. À en croire un exécutif resté anonyme, ils seraient même prêts à se séparer de Draymond Green.

La NBA a repris ses droits depuis seulement deux semaines, mais certaines équipes se posent déjà beaucoup de questions. Avant de se déplacer sur le parquet des Chicago Bulls dans la nuit de mardi à mercredi, les Warriors ont un bilan négatif après sept matchs disputés, de trois victoires pour quatre défaites. En plus de cela, la pré-saison avait été marquée par l’altercation entre Jordan Poole et Draymond Green, le second ayant frappé le premier à l’entraînement.

NBA : Dans le dur, les Nets ont pris une décision fracassante https://t.co/Gux0T1Cm4e pic.twitter.com/fekLMJqwWX — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

« Les dirigeants des Warriors sont prêts à prendre la décision »

Cet événement aurait d’ailleurs fragilisé la position de l’ailier fort âgé de 32 ans. D’après un exécutif d’une franchise NBA, resté anonyme, un trade de Draymond Green n’est d’ailleurs pas à exclure. « Je pense savoir que les dirigeants des Warriors sont prêts à prendre la décision et à se séparer de Draymond Green, mais ils ne le feront pas sans la coopération de Stephen Curry et Klay Thompson. Si les deux ne veulent pas que leur coéquipier historique soit échangé, alors le GM Bob Myers aura les mains liées. Mais un exécutif m’a confié que les Splash Bros se ficheraient de ce changement », a-t-il confié à Heavy.com , dans des propos relayés par Parlons-Basket .

« Les Warriors font savoir qu’ils veulent le bouger »