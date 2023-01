NBA : Curry, Chamberlain, Russell... LeBron James ne détrônera jamais ces légendes

Pierrick Levallet

Considéré par certains comme le GOAT de la NBA, LeBron James affiche une longévité impressionnante au sein de la ligue américaine. Si tout se passe bien, le joueur de 38 ans entrera même un peu plus dans l'histoire en devenant le meilleur marqueur de la NBA. Mais il y a d'autres records que LeBron James ne pourra certainement jamais atteindre avant la fin de sa carrière.

À 38 ans, LeBron James affiche une longévité impressionnante en NBA. Le King dispute sa 20e saison au sein de la ligue américaine. En autant de temps, l’ailier des Lakers a eu le temps de remplir son palmarès en titres, mais aussi en records. Il n’est d’ailleurs plus qu’à quelques centaines de points de détrôner Kareem Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA en saison régulière. Cependant, il y a d’autres records que LeBron James ne pourra jamais faire tomber.

NBA : LeBron James, Doncic… Mbappé dévoile ses joueurs préférés https://t.co/v9ZpR8eoYn pic.twitter.com/s46uK6Ddv2 — le10sport (@le10sport) January 4, 2023

LeBron James ne fera pas tomber John Stockton

John Stockton fait partie de ces quelques légendes qui ont fixé la barre un peu trop haut pour LeBron James dans certains compartiments du jeu. L’ancienne star du Utah Jazz est le recordman du nombre de passes décisives, mais aussi du nombre d’interceptions en carrière. Pour les offrandes à ses coéquipiers, LeBron James ne pointe qu’à la sixième place du classement all-time. Et pour les interceptions, la star des Lakers n’est que neuvième. Alors qu’il ne lui reste plus longtemps avant la retraite, LeBron James ne devrait pas être en mesure de faire tomber les records de John Stockton.

Stephen Curry, la barre toujours plus haut

Celui de Stephen Curry à 3 points semble également hors de portée. Le meneur de jeu des Golden State Warriors est toujours en activité et il est toujours aussi à l’aise sur la ligne des 3 points. Il n’y a pas si longtemps, le joueur de 34 ans a dépassé Ray Allen. Ayant encore quelques années de carrière devant lui, Stephen Curry va continuer de faire grimper son record alors que LeBron James ne pointe qu’à la 10e place de ce classement.

LeBron James peut dire adieu aux records défensifs