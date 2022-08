NBA

Comme Rudy Gobert, il peste pour Joel Embiid en Équipe de France

Publié le 12 août 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet mis à jour le 12 août 2022 à 18h36

Alors qu’il n’a jamais joué de match officiel avec l’équipe nationale du Cameroun, Joel Embiid a entrepris un processus de nationalisation afin d’obtenir la nationalité française. De ce fait, le pivot des Philadelphia 76ers pourrait être sélectionné en Équipe de France une fois qu’il sera naturalisé. Après Rudy Gobert, c’est Serge Ibaka qui a tenu à expliquer sa vision des choses quant à cette situation avec laquelle il ne se trouve pas en totale adéquation.

Alors qu’il est l’un des meilleurs joueurs actuels en NBA, Joel Embiid pourrait bientôt porter le maillot de l’Équipe de France. Né au Cameroun, la star des Philadelphia 76ers n’a pourtant jamais joué une seule rencontre officielle avec la sélection de son pays d’origine. Et de son côté, le pivot de 28 ans a entrepris des démarches de naturalisation afin d’obtenir la nationalité française. Une fois qu’il l’aura, rien ne pourra empêcher Vincent Collet de le prendre dans le groupe France. D’ailleurs, le sélectionneur des Bleus a confirmé qu’il n’avait aucune raison de faire une croix sur Joel Embiid : « Quand il sera complètement sélectionnable, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas. Autant que faire se peut, on a toujours pris les meilleurs joueurs. Je considère qu'à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie. » Sa possible arrivée a également été validée par Evan Fournier. « Sur le principe, j’étais réfractaire par le passé. Mais il faut regarder toutes les équipes et voir ce qu’il se passe. En Espagne Lorenzo Brown (joueur américain) a obtenu sa naturalisation alors qu’il ne doit même pas savoir dire bonjour en espagnol… La Grèce a fait pareil. Il y a tellement d’éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, pour l’instant, Joël a une très bonne démarche » a expliqué arrière des New-York Knicks et l’un des leaders de l’Équipe de France récemment. Toutefois, il y en a encore certains qui ont encore quelques réserves concernant la situation de Joel Embiid.

NBA : Joel Embiid fait déjà l'unanimité en équipe de France https://t.co/bq8aQxgUKQ pic.twitter.com/Sp4hXijA0f — le10sport (@le10sport) August 3, 2022

Gobert émet quelques réserves sur l’arrivée d’Embiid

Rudy Gobert est l’un d’eux. « C'est un joueur incroyable... Après, il y a plein de choses auxquelles on doit réfléchir en termes de logistique et surtout, que ce soit possible. C'est clair que Joel est un joueur unique. On a une équipe déjà bien soudée et un groupe qui vit bien ensemble aussi... C'est clair qu'il faut voir comment ça pourrait fonctionner pour le groupe » a confié le nouveau pivot des Minnesota Timberwolves dans des propos rapportés par Le Figaro . Un autre joueur NBA partage également cette opinion.

Ibaka se prend lui-même en exemple pour expliquer la situation

En effet, Serge Ibaka s’est servi de lui-même comme exemple pour expliquer sa vision des choses dans un entretien pour RMC Sport : « Embiid en Équipe de France ? Chacun à sa façon de voir les choses. Moi j’ai vécu en Espagne. Je parle bien l’espagnol. Du coup, pour moi, je trouvais ça normal [d’être en équipe nationale d’Espagne]. Après comme j’ai dit, chacun pense ce qu’il pense. De ce côté, je n’ai rien à dire. C’était naturel pour moi de demander la nationalité espagnole ? Pas 100 % naturel mais j’ai vécu là-bas. J’ai commencé à jouer au basket là-bas. C’est là où j’ai appris les fondamentaux. »

«C’est l’un des meilleurs joueurs [en NBA], donc c’est normal. Il va beaucoup aider»