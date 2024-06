NBA : C’est annoncé, Kevin Durant ne sera pas tradé cet été

Florian Barré

Annoncé sur le départ, notamment du côté des Houston Rockets, Kevin Durant ne devrait finalement pas bouger durant l’intersaison. James Jones, directeur général, et Mat Ishbia, propriétaire de la franchise, ont tous deux fait des déclarations allant dans ce sens, quelques heures seulement avant le début de la Draft NBA 2024 ce mercredi, afin de mettre fin aux spéculations commerciales entourant l’intérieur superstar de leur équipe.

Le président des opérations de basket-ball et directeur général des Phoenix Suns, James Jones, a de nouveau éteint les rumeurs commerciales concernant Kevin Durant mercredi soir, juste avant le début de la Draft NBA 2024. Jones a d’ailleurs doublé la position du propriétaire de la franchise, Mat Ishbia, selon laquelle le All-Star ne va nulle part : « La soirée NBA Draft est la meilleure », a déclaré ce dernier. « Tout le monde parle du drame et des intrigues, certains ont raison et d'autres ont tout simplement tort. À mon tour. Phoenix aime Kevin Durant et Kevin Durant aime Phoenix, et nous sommes en compétition pour un championnat cette année parce que nous avons l'équipe pour le faire. Je dois adorer la soirée de repêchage ! Allez les Suns »

« C’est de l’amour »

De son côté, Jones a clairement mis en avant la relation qu’il possède avec Durant pour expliquer cette envie de poursuivre l’aventure ensemble : « Je pense l'avoir dit spécifiquement le 19 mai, lorsqu'on m'a demandé 'Est-ce qu'on échange Kevin Durant ?’ J’ai dit non à l’époque, je dis non maintenant… mais cela fait partie de la NBA, de la draft et de tout ce qui l’entoure, l’intersaison, ce qui la rend intéressante pour les fans, alors je comprends et je la comprends. Avec KD ? C’est de l’amour. Tout va bien. Avoir la chance de travailler avec l'un des plus grands joueurs de tous les temps et le succès que nous aurons à l'avenir, c'est ce pour quoi on vit. »

Quid de la Draft des Suns ?