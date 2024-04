NBA : Bronny James bridé par son équipe avant la Draft ?

Florian Barré

Bronny James, fils de la superstar des Los Angeles Lakers LeBron James, n'a peut-être pas eu les meilleures chances de réussir cette saison en NBA. La raison ? Il n'était pas à sa meilleure position sur le terrain, du moins selon Brian Windhorst d’ESPN. Un fait qui devrait porter préjudice au jeune homme en vue de la Draft 2024 à laquelle James s’est déclaré plus tôt en avril.

Alors que Bronny James espère arriver en NBA par le biais de la prochaine Draft, rien n’est moins sûr pour l’heure. Le fils de LeBron James n’a pas particulièrement marqué les esprits cette saison chez les Trojans, lui qui a été victime d’un arrêt cardiaque en juillet 2023 et qui a tardé à revenir sur les parquets. D’ailleurs, selon Brian Widhorst d’ESPN, toutes les chances n’ont pas été mises du côté de l’aîné du King . Dans The Pat McAfee Show , le journaliste a déclaré que le joueur de 19 ans n’avait pas joué à son meilleur poste de la saison.

James aurait dû jouer meneur selon les scouts

Selon Windhorst, les scouts avec qui il a parlé de James ont estimé que l’USC n’avait pas rendu service au jeune homme en le faisant jouer sur l'aile plutôt qu'au poste de meneur : « Quand je parle de Bronny aux dépisteurs, ils ne pensent pas qu'il a été capable de faire de son mieux cette année parce que l'USC ne l'a pas fait jouer à son poste. Les recruteurs disent qu'il devrait aller jouer quelque part où il pourra être meneur de jeu. »

Direction les Dukes de Duquesne ?