NBA : Avant la prochaine Draft, grosse inquiétude pour Bronny James

Florian Barré

Jeudi après-midi, la saison des USC Trojans, équipe universitaire de Bronny James, s’est terminée sur une grosse défaite lors du tournoi Pac-12. Désormais, cap sur la Draft NBA 2024 pour le fils aîné de LeBron James, bien que celui-ci ne sache pas encore s’il s’inscrira ou non dès cette année. Ainsi, et afin d’avoir un oeil plus éclairé, le média américain ESPN est allé à la rencontre de plusieurs dirigeants de la Grande Ligue pour prendre la température. Et autant dire que personne ne semble vraiment prêt à miser sur Bronny.

La saison universitaire de Bronny James n’a pas été une franche réussite. Le jeune homme a récolté en moyenne 4.8 points, 2.8 rebonds et 2.1 passes en 25 matchs. Mais le simple retour sur le terrain a été un accomplissement important pour le fils aîné de la famille James puisque celui-ci a subi un arrêt cardiaque à l’entraînement en juillet dernier, provenant d’une malformation cardiaque congénitale. Après avoir été absent cinq mois durant, Bronny a rejoint les Trojans le 10 décembre et s’est frayé un chemin vers un rôle régulier en sortie de banc. Assez pour satisfaire les recruteurs ?

Bronny James doit-il se laisser un an de plus ?

Mais voilà… Bronny James n’a pas eu le temps de convaincre ceux qui l’attendaient au tournant et ne semble ainsi pas encore prêt à rejoindre la NBA. Pour preuve, dans un entretien avec ESPN , trois dirigeants anonymes se sont montrés honnêtes quant à la situation du garçon : « Je vais être honnête, nous n'avions pas de grandes attentes pour lui (Bronny) avant la saison. Je sais que certaines mocks drafts l'ont placé parmi les 20 premiers, mais notre groupe ne le considérait pas comme un joueur de ce calibre. Je ne sais pas exactement quel sera son rôle, et je pense qu'il est difficile de le projeter sur un demi-terrain. Il n'a pas une grande implication dès le rebond, ce n'est pas un très bon tireur, donc ça va être difficile de débloquer une partie de la création, parce que je ne pense pas que les équipes vont s'attaquer à lui défensivement. […] Les aspects médicaux sont préoccupants. Nous avons un staff médical très conservateur. Je ne sais pas s'il va revenir à l’Université. Nous lui recommandons d'y retourner, simplement parce que cette saison ne s'est pas déroulée du bon pied. Il était en retard à cause d'un épisode cardiaque, de son absence de l'équipe, de la rééducation, etc. Je pense donc que revenir en arrière et continuer à perfectionner ces compétences aiderait, car c'est pendant l'intersaison que l'on développe vraiment des choses. […] Je ne sais pas s'il est déterminé à sortir. Mais je sais que certaines équipes envisageraient de le recruter dans l’espoir de pouvoir également signer LeBron. » a ainsi déclaré le premier dirigeant.

« Ce n'est pas un mauvais joueur du tout »

« J'ai l'impression que les attentes ont toujours été exagérées. C'est un bon joueur, mais si sa situation n'était pas ce qu'elle était, je ne suis pas sûr de l'attention qu'il attirerait, poursuit le deuxième responsable interrogé. C'est juste une de ces choses où Bronny a un fardeau à porter, et tout bien considéré, il a fait un travail incroyable avec les choses qu'il a dû surmonter. […] Je pense que cela pourrait être vraiment utile (retourner à l’Université). Je ne sais pas si cela change tellement sa trajectoire, mais j'imagine qu'il connaîtra une meilleure année. Ce n'est pas un mauvais joueur du tout, il a beaucoup de bonnes choses chez lui, mais il a aussi des faiblesses, avec la taille, le statut. Il peut jouer, mais c'est difficile, je ne sais pas ce qu'il ferait au niveau NBA. »

« Je me sens un peu mal parce que Bronny… »