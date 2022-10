NBA

NBA : Après son énorme sacrifice, James Harden pousse un coup de gueule

Publié le 12 octobre 2022 à 04h35

Arrivé aux Sixers l’hiver dernier, James Harden a prolongé son contrat au début de l’été et pas à n’importe quel prix. Afin de permettre à sa franchise de recruter, l’ancien joueur des Nets a fait un gros effort financier. Toutefois, The Beard regrette que ce geste ne soit pas assez mis en valeur.

Lorsqu’il s’est engagé avec les Brooklyn Nets, James Harden ne s’attendait pas à partir aussi vite. Alors que son trio avec Kyrie Irving et Kevin Durant n’aura jamais porté ses fruits, Harden a préféré prendre la direction des Philadelphia Sixers. Un trade qui lui a servi puisque The Beard s’est relancé sur la fin de saison dernière, même si ses playoffs n’ont pas été flamboyants. Mais pour cette nouvelle saison, l’ancien joueur des Rockets revient plein d’ambitions avec l’envie de décrocher son premier titre de champion NBA.

James Harden a fait un effort financier considérable

Avant toute chose, James Harden devait régler sa situation contractuelle. Afin de permettre aux Sixers d’être actifs pendant la free agency, le meneur américain a refusé d’activer sa dernière année de contrat à 47M€ pour signer un nouveau bail de 66M€ sur deux ans. Un effort considérable qui a ouvert des portes aux Sixers. Mais James Harden regrette le manque de reconnaissance suite à cet effort.

JAMES HARDEN À BRISÉ LES CHEVILLES DE DEAN WADE ‼️😭pic.twitter.com/hP1fdn1Xno — Living H-Town 🚀 (@Living_HTown) October 6, 2022

« C’est comme s’il y avait un stéréotype d’Harden »