NBA : Anthony Edward prend le pouvoir chez les Timberwolves

Florian Barré

Face à Denver en playoffs NBA, Anthony Edwards a fait de la résistance. S’il a confirmé son statut de franchise player aux Timberwolves, il n’a pas réussi à empêcher la furie des Nuggets de Nikola Jokic. Après trois saisons passées à Minnesota, doit-il viser une nouvelle aventure ou continuer d’être la plaque tournante d’une franchise en reconstruction ?

Dans la nuit de mardi à mercredi en NBA, on a eu la confirmation que Nuggets et Suns s’affronteront en demi-finale de conférence Ouest. Pourtant, les Wolves ont failli accrocher un Game 6 puisque Anthony Edwards a eu le dernier shoot à 3-points de la rencontre contre Denver. En manquant son tir, les Loups se sont inclinés 112-109. Pas question cependant pour Chris Finch d’en vouloir à son arrière. Edwards a tout fait pour repousser l’échéance. Auteur de 31.6 points, 5.2 passes, 5.0 rebonds et 2.0 contres en moyenne par match, le joueur de 21 ans a clairement porté la franchise sur ses épaules.

Un avenir radieux pour les Wolves ?

Malgré la désillusion, Anthony Edwards a eu des mots forts, témoignants de son nouveau statut de franchise player à Minnesota : « Des mauvaises choses, des mauvaises choses et encore des mauvaises choses… voilà ce à quoi on a eu le droit cette saison. Néanmoins, respect à tous mes coéquipiers, nous sommes restés soudés malgré tout. » Avec le retour de Karl-Anthony Towns, longuement blessé cette saison, l’adaptation progressive de Rudy Gobert et les arrivées de Mike Conley et Nickeil Alexander-Walker aux postes de meneurs et d’arrières remplaçants, l’espoir d’un avenir radieux existe réellement à Minnesota. À moins que les états d'âmes d'Edwards n'en décide autrement. Ce dernier a récemment fait parler de lui sur les réseaux sociaux en likant deux messages visant Rudy Gobert et son trade lors de l'intersaison : « Pire trade de l’histoire du sport », « Je ne pardonnerai jamais Minnesota pour ce stupide trade » avait écrit un fan. Il a également balancé une chaise, touchant une officielle de Denver lors du dernier match de la saison des Wolves et risque de lourdes sanctions.

Les Timberwolves sont attendus au tournant en 2024