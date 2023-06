Les 10 stars de la NBA qui participeront à la Coupe du monde avec les USA

Florian Barré

Alors que la Coupe du monde de basket approche, les différentes sélections poursuivent leur réflexion dans l’optique de construire le meilleur roster possible. C’est notamment le cas de Steve Kerr et de la Team USA qui font leurs courses en NBA. On connaît depuis ce jeudi soir 10 des 12 hommes qui seront de la partie aux Philippines. Petit tour d’horizon de ce qui attend les Américains cet été.

On a enfin une idée du potentiel de l’effectif dont disposera Steve Kerr pour le Mondial 2023 qui aura lieu du 25 août au 10 septembre. Dans une poule C avec la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie, passer les poules n’est qu’une simple formalité pour la Team USA. Il faudra cependant faire mieux, beaucoup mieux qu’en 2019 où les Américains avaient été éliminés par la France en quart de finale (89-79).

Les joueurs sélectionnés par Kerr

Pour l’heure, seulement 10 des 12 joueurs ont été officialisés. Steve Kerr a fait le tour de la NBA pour sonder qui était prêt ou non à partir avec lui aux Philippines. Pas de très grands noms ont répondu à l’appel. Pas de Jayson Tatum ou de Jaylen Brown comme en 2019. Steve Kerr devra faire avec la fougue et l’inexpérience internationale de ceux qui se sont manifestés. Voici la liste :

Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

Brandon Ingram (New Orleans Pelicans)

Jaren Jackson Jr (Memphis Grizzlies)

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Jalen Brunson (New York Knicks)

Mikal Bridges (Brooklyn Nets)

Austin Reaves (Los Angeles Lakers)

Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Cam Johnson (Brooklyn Nets)

Walker Kessler (Utah Jazz)

Deux places vacantes