La NBA sanctionne Dillon Brooks pour une grosse faute

La saison régulière n’a pas encore débuté, mais Dillon Brooks a déjà écopé de sa première amende de la part de la NBA. Cinq minutes sur le terrain, une expulsion et une somme de 25 000 dollars à régler pour son geste dangereux envers Daniel Theis lors d’un match de pré-saison entre les Houston Rockets et les Indiana Pacers.

En seulement cinq minutes de jeu, mardi, Dillon Brooks n’a pas inscrit le moindre point. Il a cependant récolté une faute flagrante 2, entraînant son expulsion, ainsi qu’une amende. Ce jeudi, le joueur des Houston Rockets s’est vu infliger une sanction financière de 25 000 dollars par la NBA pour avoir « imprudemment percuté » Daniel Theis, pivot des Indiana Pacers, au niveau de l’aine. Sa saison s’annonce mouvementée.

Un coup de poing sous la ceinture

L’incident s’est produit lors de la victoire des Rockets contre les Pacers (122-103), premier match de pré-saison de Brooks. Alors que Daniel Theis posait un écran pour libérer l’un de ses coéquipiers, la nouvelle recrue de Houston lui a donné un coup de poing dans l’aine en le contournant. Les arbitres ont immédiatement sifflé une faute flagrante 2, synonyme d’expulsion et d’amende.

« C’est une attaque personnelle »