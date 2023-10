Une légende de la NBA s’oppose à LeBron James pour son projet à Las Vegas

Florian Barré

LeBron James a mentionné à maintes reprises que lorsqu'il prendrait sa retraite en NBA, il aimerait amener une franchise à Las Vegas et devenir propriétaire de l'équipe. Mais en plus du fait que voir la NBA créer une équipe à Sin City n'est rien d'autre que des ouï-dire à ce stade, James n'est pas la seule personne à vouloir posséder l'hypothétique franchise. Shaquille O’Neal est dans les parages.

LeBron James entame sa 21e saison en NBA et commence naturellement à penser à la vie après le basket-ball. Le King , qui aura 39 ans en décembre, a déjà de nombreux intérêts commerciaux, notamment avec sa société de production SpringHill Entertainment. Il est de notoriété publique que James souhaite jouer avec son fils Bronny avant de se retirer du jeu. Mais aujourd’hui, le premier grand projet du quadruple MVP de la ligue, après la retraite, commence à attirer une réelle attention.

Pourquoi Las Vegas ?

En effet, James espère posséder une équipe NBA à Las Vegas et a expliqué pourquoi ce lundi : « Pour moi ce serait logique d’avoir une franchise à Las Vegas. Il y a déjà les Raiders en NFL, les Knights en NHL, les Aces en WNBA, le championnat de Formule 1 aura une course dans la ville. Il y a eu quelques All-Star Games NBA, la Summer League se déroule ici et c’est très populaire. Le sport est à Las Vegas. Ajouter une franchise NBA ici suivrait le cours des choses, poursuit-il. La ville est attractive et il n’y aurait pas besoin d’aller chercher le soutien des fans. Tous les ans pour la Summer League ou pour les matchs d’entrainement de Team USA il y a du monde. À mes yeux il est juste temps d’avoir une franchise à Las Vegas et j’espère pouvoir faire partie de ce temps. »

Shaq ne veut pas partager