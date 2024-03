C’est officiel, la NBA va supprimer la G League Ignite Team !

Florian Barré

L’annonce est tombée. La NBA va fermer la G League Ignite Team à la fin de la saison. Le programme de développement a été fondé en 2020 comme voie alternative à la NBA pour les diplômés du secondaire, et offrait ainsi aux joueurs des chèques de paie et une chance de rivaliser avec des concurrents professionnels. Une sorte de semi-professionalisation pour les jeunes athlètes voulant entrer en NBA.

La G League Ignite Team sera fermée après la saison en cours, a annoncé ce jeudi le président du programme Shareef Abdur-Rahim. Cela survient après que l'équipe eut été introduite par la NBA en avril 2020. Elle a été présentée comme une option alternative permettant aux candidats au lycée de gagner de l'argent et de se préparer à la NBA en affrontant les affiliés des équipes de la NBA au lieu de fréquenter l'université. Une des raisons principales qui explique cette décision est l’apparition de la clause NIL (Name, Image, and Likeness) en championnat universitaire. Cette disposition permet aux joueurs NCAA de toucher une somme selon la popularité de leur nom et de leur image, faisant ainsi office de salaire. Dès lors, la Team Ignite perd de sa pertinence.

NBA : Victor Wembanyama, une voix qui compte aux Spurs https://t.co/vSmdS2ZjTi pic.twitter.com/TltbeziGdZ — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

La Team Ignite : une franche réussite !

Lors du All-Star Weekend, le commissaire de la NBA, Adam Silver, avait déjà fait allusion à cette décision, affirmant que la ligue allait « réévaluer » l'avenir de l'Ignite Team. « La décision de mettre fin au programme intervient dans un contexte de changement dans le paysage du basket-ball, y compris la politique de nom, d'image et de ressemblance (NIL) de la NCAA et l'avènement des collectifs et du portail de transfert », a déclaré ce jeudi la ligue dans un communiqué de presse. Depuis 2020, 10 joueurs de la G League Ignite ont été draftés en NBA, dont les premiers choix Jalen Green et Scoot Henderson.

« C’est le bon moment pour franchir cette étape »