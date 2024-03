NBA : LeBron James nomme les deux joueurs les plus influents de l’histoire

Florian Barré

Il y aura toujours des débats pour savoir qui est le plus grand joueur NBA de tous les temps. De nombreuses légendes des Los Angeles Lakers apparaîtront certainement dans ces conversations, telles que Kobe Bryant, LeBron James et Kareem Abdul-Jabbar. Pour autant, plusieurs superstars ne font pas partie de cette conversation et ont malgré tout eu un impact majeur sur le NBA et le basket dans son ensemble. Récemment, LeBron James a lancé un podcast en compagnie de JJ Redick. Il a pu y dévoiler les noms des deux joueurs les plus influents de l’histoire.

Il y a une pincée de joueurs qui ont vraiment changé le basket-ball, que ce soit par la façon dont ils ont influencé la génération qui les a suivis ou par la façon dont ils ont complètement changé la façon dont le jeu est perçu en raison des compétences qu'ils possèdent. Ainsi, deux joueurs se démarquent selon LeBron James. La superstar des Lakers a publié le premier épisode de son nouveau podcast Mind the Game avec JJ Redick et lorsqu'on lui a demandé qui sont les joueurs les plus influents de tous les temps, le King a nommé le Hall of Famer Allen Iverson et la superstar des Golden State Warriors Stephen Curry.

« On peut tellement s’identifier à eux »

« En termes d’influence, depuis que je regarde le basket - et évidemment on sait ce que Mike a fait pour le basket - Steph et Allen Iverson sont les 2 gars qui ont eu la plus grande influence sur notre sport, a déclaré James. Tout d’abord ils mesurent 1m90, 1m93, et on peut tellement s’identifier à eux, et les gamins ont le sentiment qu’ils pourraient être comme eux. Des gars qui ont été parfois mis à l’écart, qui sont petits et qui ont tout simplement déjoué les pronostics. »

Un impact considérable sur les générations futures