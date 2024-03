NBA : Shaq tacle LeBron James !

Florian Barré

Dans un récent épisode de « The Big Podcast », la légende de la NBA Shaquille O'Neal, installé au côté de son ancien coéquipier Mario Chalmers, a déclenché un débat concernant la peur associée aux superstars de la NBA. Celui-ci a déclaré avec audace que les joueurs d'aujourd'hui ne craignent pas LeBron James de la même manière qu'ils craignaient Michael Jordan ou Kobe Bryant à l’époque.

Alors qu’il a récemment passé la barre des 40 000 points en NBA, record absolu qui ne sera pas dépassé de sitôt, LeBron James arrive encore à trouver quelques détracteurs sur sa route. Récemment, c’est Shaquille O’Neal, adepte des sorties houleuses et provocatrices, qui a remis en cause le caractère du King sur les parquets. Selon l’ancien big men des Lakers, du Heat et du Magic, James ne ferait pas aussi peur que Michael Jordan ou Kobe Bryant sur le terrain. Le personnage de « gars sympa » que celui-ci dégage au sein de la ligue, comme le note Shaq, le place ainsi un cran en dessous de la compétitivité implacable incarnée par Jordan et Bryant.

« Je n'ai jamais entendu un joueur dire qu'il craignait LeBron »

En réfléchissant à sa propre expérience et à ses conversations avec d'autres joueurs, O'Neal a souligné la peur palpable que Jordan et Bryant ont installée chez leurs adversaires. La concentration résolue d’ His Airness sur la victoire, au point de se faire des ennemis (Isiah Thomas en est le dernier exemple) à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation des Bulls, le distingue. Ses six bagues de championnat constituent un témoignage imposant de sa domination, couplée au respect indéniable qu'il inspirait à ses pairs. « J'ai entendu des joueurs dire, y compris moi-même, je craignais Mike (Jordan). J'ai entendu des joueurs de la génération de Chalmers dire qu'ils craignaient Kobe. Je n'ai jamais vraiment entendu un joueur dire qu'il craignait LeBron. » a d’abord déclaré O’Neal.

LeBron James aurait tout fait pour être aimé