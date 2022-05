Basket

Basket - NBA : La mise au point des Nets sur Ben Simmons !

Publié le 15 mai 2022 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 15 mai 2022 à 19h38

Si Ben Simmons n’a pas encore joué avec les Brooklyn Nets, celui-ci se sentirait déjà mieux après son opération du dos, comme l’explique Sean Marks.

Arrivé aux Brooklyn Nets lors de la trade deadline en février, Ben Simmons n’est toujours pas apparu sous le maillot de sa nouvelle équipe. En effet, ce dernier s’est plaint du dos à de multiples reprises, et si son retour était espéré pour la fin de la saison régulière, puis pour la série de playoffs face aux Boston Celtics, le joueur de 25 ans n’a finalement jamais fais ses premiers pas avec la franchise new-yorkaise. Face à cette situation, l’Australien n’a pas eu d’autres choix que de subir une opération, qui le soulage déjà d’après Sean Marks.

« Je sens qu'il est soulagé. Il y a un nouveau départ dans sa vie »