Basket - NBA : Rudy Gobert reçoit du soutien d’un de ses coéquipiers !

Publié le 18 mars 2020 à 10h35 par La rédaction

Après que Rudy Gobert ait été testé positif au Covid-19, la NBA a pris la décision de suspendre la ligue pendant au moins 30 jours. Le français a beaucoup été critiqué mais ses coéquipiers semblent de plus en plus le soutenir.

Premier joueur de la NBA a avoir été diagnostiqué positif au coronavirus, Rudy Gobert est aujourd’hui très critiqué. Le Français est dans une situation embarrassante car il avait rigolé de ce virus en touchant les micros des journalistes lors d’une conférence de presse. Pour certains comme le frère de Kevin Durant, le pivot du Jazz est coupable d’avoir contaminé les autres joueurs. Pour d’autres, il n’a rien avoir avec tout ça.

« Rudy est un bon gars »