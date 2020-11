Basket

Basket - NBA : Rudy Gobert affiche ses ambitions avec le Jazz !

Publié le 11 novembre 2020 à 19h35 par T.M.

Alors que l’avenir de Rudy Gobert au Jazz est incertain, le Français a affiché ses ambitions, affirmant ses envies de gagner avec la franchise de Salt Lake City.

Elu meilleur défenseur de NBA à deux reprises, Rudy Gobert fait partie des stars du championnat nord-américain de basket. Et si le Jazz d’Utah profite actuellement du talent du pivot français, cela pourrait ne pas durer. En effet, de plus en plus, il est question d’un possible départ. A 28 ans, Gobert va-t-il prochainement ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière ? A l’occasion d’un podcast pour RMC , le natif de Saint-Quentin a fait le point sur ses ambitions pour la suite de sa carrière, souhaitant notamment gagner avec sa franchise actuelle, le Jazz.

« Gagner avec Utah serait beaucoup de fierté pour moi »