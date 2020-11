Basket

Basket - NBA : LeBron James s’enflamme pour ce choix des Lakers !

Publié le 22 novembre 2020 à 10h35 par T.M.

En cette intersaison, les Lakers sont très actifs. La franchise de Los Angeles vient d’ailleurs de prolonger Kentavious Caldwell-Pope. De quoi donner le sourire à LeBron James.

Menés par Anthony Davis et LeBron James, les Lakers ont été sacrés champions NBA lors de la dernière saison. Désormais, le plus dur commence pour la franchise de Los Angeles. Si les Californiens espèrent bien évidemment conserveur leur bien, la concurrence sera rude, tant à l’Ouest qu’à l’Est. Il va donc falloir se renforcer pour continuer à viser haut et en cette intersaison, c’est animé chez les Lakers. Dennis Schroder, Montrezl Harrell et Wesley Matthews ont rejoint la bande à LeBron James, qui pourra toujours compter sur Kentavious Caldwell-Pope.

« Félicitations mon frère »