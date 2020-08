Basket

Basket - NBA : LeBron James revient sur ses mystérieuses déclarations !

Publié le 20 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Il y a de cela deux semaines, LeBron James avait fait une déclaration très mystérieuse à la suite d’une défaite en NBA face au Thunder. Et le King a aujourd’hui tenu à s’expliquer…

Un problème régnerait-t-il au sein des Lakers ? La question méritait d’être posée, ces derniers temps, alors que les résultats des coéquipiers de LeBron James sont décevants (3 victoires et 6 défaites dans la bulle depuis la reprise du championnat). Deux semaines plus tôt, LeBron James affirmait, après un revers face au Thunder, qu’il existait un problème en dehors du parquet, inquiétant alors bon nombre de supporters. Cependant, il affirme aujourd’hui que cela ne concernerait pas l’équipe…

« Cela n’a rien à voir avec les Lakers »