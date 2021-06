Basket

Basket - NBA : Le gros coup de gueule de Draymond Green sur le trophée de MVP !

Publié le 10 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors que sa saison est terminée, Draymond Green s’active en coulisses. Cette fois-ci, il critique le trophée de MVP qu’il aurait donné à Stephen Curry, son coéquipier.

Comme depuis toujours, Draymond Green ne garde pas sa langue dans sa poche. Après avoir pesté sur les supporters qui s’en sont pris à certains joueurs pendant les playoffs, il s’est agacé de la victoire de Rudy Gobert au trophée du meilleur défenseur de l’année. Sûr de lui, il estimait mériter la victoire. Et ce n’est pas tout, il a aussi parlé du trophée de MVP remis à Nikola Jokic...

« J’aime le basket, et si vous aimez le basket, cela aurait dû être Steph »