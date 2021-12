Basket

Basket - NBA : Covid-19, vaccin… Les premiers doutes de Steve Nash sur Kyrie Irving…

Publié le 19 décembre 2021 à 23h35 par Th.B.

N’étant pas vacciné contre le Covid-19, Kyrie Irving pourrait à chacune de ses futures apparitions en NBA avec les Brooklyn Nets s’exposer continuellement au virus. Une crainte pour Steve Nash.

Alors qu’il a été annoncé que Kyrie Irving allait pouvoir effectuer sin grand retour avec les Brooklyn Nets à certaines occasions, bien qu’il fut écarté du roster de Steve Nash en début de saison régulière pour ne pas vouloir se faire vacciner contre le Covid-19, Irving est déjà sur la touche pour rejoindre le protocole santé de la NBA. N’étant toujours pas vacciné, Irving pourrait à plusieurs reprises être plus vulnérable que ses coéquipiers face au virus. Une situation qui inquiète Steve Nash, head coach des Brooklyn Nets.

« Le virus est une donnée à prendre en compte »