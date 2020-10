Basket

Basket - NBA : Comment LeBron James se compare à Michael Jordan !

Publié le 15 octobre 2020 à 16h35 par Th.B.

Alors qu’il ne manque pas d’afficher sur les réseaux sociaux l’admiration qu’il a envers His Airness, LeBron James ne se sent pas inférieur à Michael Jordan pour autant selon son coéquipier Jared Dudley.

L’été dernier, Jared Dudley signait un contrat d’une saison avec les Los Angeles Lakers. Une signature qui lui a permis de rafler le premier titre de champion NBA de sa carrière, mais aussi de tisser des liens privilégiés avec LeBron James notamment. Pendant la diffusion du documentaire ESPN intitulé The Last Dance et portant sur la dynastie des Chicago Bulls dans les années 1990, Jared Dudley suivait le documentaire avec King James. L’ailier des Angelinos s’est livré sur la perception que LeBron James a de Michael Jordan.

LeBron James cherche à être l’égal de Michael Jordan