Basket - NBA : Cet incroyable défi relevé par LeBron James !

Comme l'a révélé un fan sur les réseaux sociaux, LeBron James s'est fixé l'objectif d'inscrire au moins 10 passes en moyenne cette saison. Alors que ce défi a été réussi, King James s'est enflammé.

LeBron James a réalisé une grosse saison régulière. Grâce à sa moyenne de 10,2 passes par match lors de cet exercice 2019-2020, la star des LA Lakers a notamment reçu le titre de meilleur passeur de la ligue. Comme l'a annoncé un fan, LeBron James doit cette distinction à un défi qu'il lui a lancé avant que la saison ne démarre.

« Avant que la saison ne commence, j’ai dit à LeBron James que je pensais qu’il pouvait tourner à 10+ passes de moyenne, et croyez-le ou non… Meilleur passeur de la NBA sur sa 17ème année » , a confié ce fan sur les réseaux sociaux. Sur son compte Twitter , LeBron James a confirmé qu'il s'était fixé cet objectif, avant de s'auto-féliciter. « Pas un seul mensonge de dit ! Tu m’as mis au défi et voilà ma réponse ! » , a-t-il posté.

Not 1 lie told! You said it and I response was just that! https://t.co/ak4NmFRywD