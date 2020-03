Basket

Basket - NBA : Ce témoignage fort sur la suite de la saison !

Publié le 18 mars 2020 à 20h35 par Th.B.

Père de Klay Thompson et ancien joueur des Los Angeles Lakers, Mychal Thompson estime que la franchise californienne devrait être sacrée championne NBA si la saison ne pouvait pas reprendre à cause du Coronavirus. Rien que ça.

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la NBA a suspendu la saison régulière en cours à cause de la pandémie du Coronavirus. Les Lakers surclassaient alors la conférence Ouest et venaient de prendre le meilleur sur les Los Angeles Clippers, son dauphin, et sur les Milwaukee Bucks, leader de la conférence Est. Pour cela, et pour la saison que réalise les Lakers, la franchise californienne devrait être sacrée championne NBA si la saison régulière ne pouvait pas reprendre à cause du Covid-19.

« Si la saison ne reprend pas… Je dis qu’il faut déclarer les LAKERS champions NBA »