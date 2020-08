Basket

Basket - NBA : Antetokounmpo fait une annonce forte avant les playoffs !

Publié le 16 août 2020 à 13h35 par La rédaction

Leaders de la Condérence Est, les Bucks s'apprêtent à commencer prochainement les Playoffs. L'occasion pour Giannis Antetokounmpo de lancer un avertissement à ses coéquipiers sur la forme actuelle des Bucks.

Pressenti pour devenir de nouveau MVP, Giannis Antetokounmpo ne veut surtout pas rater son entrée en lice en Playoffs, d’autant plus que le Grec sort d’un coup de sang. Un coup de boule adressé à Moritz Wagner lors de la rencontre face à Washington qui lui a valu une exclusion lors du dernier match de la saison régulière. Face à ce geste déplacé, le principal intéressé a tenu à s’excuser : « C’est une terrible action. Si je pouvais revenir en arrière, remonter dans le temps et revenir à cette action, je ne l’aurais pas fait. Mais au final, nous sommes tous des humains, nous faisons tous des erreurs. » Passé cet événement inapproprié, le leader des Bucks peut se concentrer sur le début des Playoffs mais a tenu à adresser un avertissement à ses coéquipiers sur la forme actuelle des Bucks.

« Je crois qu’on peut jouer bien, bien mieux »