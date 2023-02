All-Star Game NBA : Êtes-vous un vrai expert du match des étoiles ?

Kevin Laborde

C'est ce week-end qu'a lieu le traditionnel All-Star Game de la NBA. Véritable fête promotionnelle de la ligue de basket nord-américaine, le All-Star Week-end est devenu incontournable pour les fans de la NBA. L'évènement a connu de nombreuses évolutions au fil des ans. Le 10 Sport vous propose de faire le test et de voir si vous êtes vraiment un expert de ce rendez-vous de l'hiver.

Véritable pause dans la saison régulière de la NBA, le All-Star Week-end est un évènement incontournable pour les fans de la ligue américaine. Alors que les transferts ne sont désormais plus autorisés, les effectifs sont clos et les choses sérieuses commencent pour de bon. Il reste encore quelques semaines pour permettre aux équipes à la traîne d'accrocher une place en playoffs. On pense notamment aux Los Angeles Lakers qui viennent de réaliser plusieurs mouvements avant la trade deadline. L'équipe de LeBron James ne peut pas se permettre de passer à côté des playoffs. Une chose est sûre, Lebron James sera bien au rendez-vous du All-Star Game. Celui qui vient de devenir le plus grand marqueur de l'histoire de la NBA a une nouvelle fois été désigné capitaine d'équipe. Une tradition pour l'ancien joueur de Cleveland.

Lebron James l'emporte systématiquement...

Face à lui, c'est le grec Giánnis Antetokoúnmpo qui va tenter de construire une équipe pour le battre. La tâche s'annonce difficile. Depuis que le système Est vs Ouest a été abandonné au profit de cette opposition entre deux capitaines, Lebron James l'emporte systématiquement...

Avant ce match final, les fans auront pu apprécier (ou pas), le discret Rising Stars Challenge. Les concours de dunk ou de tirs à trois points peuvent être des évènements marquants pour des générations de fans, en fonction des cuvées, mais surtout à condition que les joueurs jouent le jeu...