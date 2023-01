NBA : Nouveau projet des Lakers autour de LeBron James

La rédaction

Défaits lors de leur dernier match face au Nuggets de Denver (122-109), les Lakers de Los Angeles connaissent une saison très en deçà des attentes placées en eux. Pointée à la 12ème place de la conférence ouest, la franchise californienne compte bien mettre en place un plan de redressement autour de LeBron James.

Qu’elle semble loin l’époque où les Lakers de Los Angeles étaient champions NBA… Pourtant, c’était il y a un peu plus de deux ans seulement. Cette année, la franchise n’y arrive pas, la faute notamment à des stars pas à la hauteur des attentes. Si le King LeBron James, lui, assure, Anthony Davis et surtout Russel Westbrook, déçoivent. Ce dernier ne retrouve toujours pas son niveau d’antan, ce qui laisse présager un nouveau trio du côté de Los Angeles.

Un trio de choc

Le manque de stabilité est clairement le gros problème actuel des Lakers. LeBron James ne peut pas faire tout par lui même, et les blessures à répétition d’Anthony Davis l'empêche d’avoir un vrai lieutenant. Mais dans ces heures compliquées pour la raquette de la franchise, un joueur pointe le bout de son nez. Il s’agit de Thomas Bryant, 25 ans, évoluant au poste de pivot. Ce dernier effectue de bonnes prestations, et pourrait être associé avec Anthony Davis dans la raquette. De quoi former un nouveau Big Three ?

NBA : La prochaine franchise de LeBron James déjà connue ? https://t.co/co0AlgulJ7 pic.twitter.com/GAnRFRQEjq — le10sport (@le10sport) January 2, 2023

L’entraîneur est optimiste pour la suite