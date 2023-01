Basket : Après avoir attaqué Zidane, Le Graët se fait fracasser par les Bleus

Amadou Diawara

Interrogé sur Zinedine Zidane ce dimanche, Noël Le Graët ne s'est pas montré tendre envers le champion du monde 98. Après Kylian Mbappé, les Bleus de basket ont tenu à recadrer le président de la FFF pour ses propos déplacés et irrespectueux à l'encontre de Zinedine Zidane.

Lors d'un entretien accordé à Bartoli Time sur RMC Sport , Noël Le Graët s'est attaqué à Zinedine Zidane. « Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Cela ne correspond à rien. Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection » , a-t-il pesté, créant ainsi la polémique.

Evan Fournier réclame le départ de Noël Le Graët

Après avoir entendu les propos de Noël Le Graët, Kylian Mbappé a tenu à lui répondre, regrettant le fait qu'il ait manqué de respect à la légende française Zinedine Zidane : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça ». Dans la foulée, plusieurs grands noms du basket français en on rajouté une couche, à commencer par Evan Fournier.

Noël Le Graët 🤮🤮🤮 — Florent Pietrus (@flopietrus) January 8, 2023

Noël Le Graët donne la nausée à Florent Pietrus