NBA : Jordan, LeBron James, GOAT... Le Shaq se lâche sur Stephen Curry

Publié le 14 juin 2022 à 15h35 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2022 à 15h37

Alors que Stephen Curry dispute actuellement les finales NBA avec les Golden State Warriors face aux Boston Celtics, la légende des Los Angeles Lakers Shaquille O’Neal a dit tout le bien qu’il pensait du meneur de jeu, estimant que ce dernier fait partie des plus grands joueurs de l’histoire.

C’est un vieux débat qui a refait son apparition à la surface à l’occasion des finales NBA : qui est le meilleur joueur de tous les temps ? Les fans et observateurs ont chacun leur avis sur la question, même si un petit groupe de basketteurs sort du lot, parmi lesquels on retrouve, entre autres, Michael Jordan, Magic Johnson, LeBron James ou encore le regretté Kobe Bryant. Cette fois-ci, c’est une autre légende, Shaquille O’Neal, qui a relancé le débat, en évoquant le nom de Stephen Curry. Le meneur de jeu est actuellement engagé dans les finales, où son équipe des Golden State Warriors mène trois victoires à deux dans la série l’opposant aux Boston Celtics. S’il brille sur les parquets, en atteste ses 34,3 points de moyenne pendant cette finale, le Chef n’en est pas à son coup d’essai, et est un habitué de ces grands rendez-vous. En effet, Curry a déjà remporté à trois reprises la ligue fermée nord-américaine en 2015, 2017 et 2018, déjà avec la franchise de San Francisco. Le numéro 30 a également été élu MVP de la saison régulière en 2015 et 2016, et a été sélectionné huit fois dans sa carrière pour participer au prestigieux All-Star Game. Un glorieux palmarès qui n’en finit pas d’impressionner le Shaq .

NBA : La nouvelle stat hallucinante de Stephen Curry https://t.co/nDhxpT28zF pic.twitter.com/WK8w1y5RIs — le10sport (@le10sport) June 14, 2022

« C’est une légende du top 10 de tous les temps »