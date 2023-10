L'équipe de France snobée, cette star NBA justifie sa décision

Il en aura fallu du temps, mais ça y est, le choix de Joel Embiid est enfin effectué. Alors que la star des 76ers de Philadelphie avait la possibilité de jouer pour la France, le Cameroun ou les Etats-Unis, le pivot a finalement opté pour Team USA. C'est donc possiblement avec LeBron James, Kevin Durant et compagnie qu'il pourrait tenter d'aller chercher la médaille d'or à Paris en 2024. Un choix qui fait beaucoup de bruit et Joel Embiid s'est expliqué.

Alors que Joel Embiid avait obtenu le feu vert pour jouer avec l'équipe de France, on s'était mis à rêver une raquette XXL avec le MVP 2023 en NBA, Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Avec le joueur des 76ers de Philadelphie, décrocher l'or aux JO 2024 aurait été encore plus accessible pour les Bleus, mais voilà qu'il faudra faire sans Embiid. En effet, le pivot de 29 ans a enfin tranché concernant sa sélection et alors qu'il avait également la possibilité de jouer les Etats-Unis et le Cameroun, lui le natif de Yaoundé, il a opté pour Team USA.

Tout d'abord, c'est sur ses réseaux sociaux que Joel Embiid a justifié son choix d'opter pour Team USA plutôt que la France. La star NBA a alors expliqué sur X : « Je suis vraiment fier et excité de cette décision. Ce n'était pas facile. Je suis béni de pouvoir appeler le Cameroun, la France et les Etats-Unis de main. Après avoir parlé avec ma famille, je savais que ça devait être Team USA. Je veux jouer avec mes frères dans la ligue. Je veux jouer pour mes fans car ils ont été incroyables depuis que je suis arrivé ici. Mais avant tout, je veux honorer mon fils, qui est né aux Etats-Unis. Je veux que mon fils sache que j'ai joué mes premiers JO pour lui ».

I’m really proud and excited about this decision. It was not easy. I am blessed to call Cameroon, France, and the USA home. After talking to my family, I knew it had to be Team USA. I want to play with my brothers in the league. I want to play for my fans because they’ve… pic.twitter.com/6VHSQTKVl3