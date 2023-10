NBA : Aux Spurs, Victor Wembanyama prouve qu'il « peut jouer à tous les postes »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama, physiquement taillé pour évoluer en tant qu’ailier fort ou pivot, refuse toute étiquette. Aux San Antonio Spurs, le rookie français s’entraîne à tous les postes, se préparant ainsi à jouer sa première saison dans un rôle extrêmement polyvalent. « Il n’y a vraiment aucune limite », a-t-il annoncé.

Après trois jours de camp d’entraînement, les San Antonio Spurs se cherchent encore. Le rôle de Victor Wembanyama est au cœur de cette quête, le coach Gregg Popovich ayant annoncé lors du media day que cette question était l’un des principaux enjeux de la préparation de l’équipe. Ainsi, le jeune Français s’essaie à différents postes, avec l’idée de faire un peu de tout sur le terrain.



« Je joue parfois le même rôle que Tre Jones (meneur), parfois le même que Zach Collins (pivot), parfois le même que Devin Vassell (ailier) » , a-t-il expliqué mercredi, après l’entraînement. « Il n’y a vraiment aucune limite […] Je peux être meneur de jeu tout comme je peux être sur ailier. Ça n’a pas d’importance. »

Victor Wembanyama « est un poste 1 à 5 »