Une star NBA lâche sa réponse à l’équipe de France

Hugo Chirossel

Après le fiasco lors de la dernière Coupe du monde, l’équipe de France espérait potentiellement pouvoir compter sur l’arrivée de Joel Embiid, dans l’optique des Jeux olympiques de Paris 2024. La décision du pivot des Philadelphia Sixers, qui a également la nationalité camerounaise et américaine, était attendue et elle a fini par tomber ce jeudi.

Éliminée dès la phase de groupe de la dernière Coupe du monde, du changement est attendu en équipe de France avant les Jeux olympiques de Paris 2024 dans moins d’un an. Les Bleus pourront, à moins d’une blessure ou d’un retournement de situation, compter sur Victor Wembanyama cette fois-ci. Le phénomène français a préféré faire l’impasse sur le Mondial afin de se préparer au mieux à vivre sa première saison en NBA, mais il devrait être présent pour les JO.

Le Cameroun, la France ou les Etats-Unis pour Embiid

Un autre renfort potentiel est attendu et espéré depuis maintenant plusieurs mois. Il s’agit de Joel Embiid, qui a obtenu la nationalité française il y a quelque temps. Né à Yaoundé, il peut également jouer pour le Cameroun. Mais le pivot des Philadelphia Sixers a aussi la nationalité américaine et de ce fait, il est éligible pour jouer avec Team USA. « Le Cameroun, je suis né là-bas. J'ai toujours voulu représenter mon pays, mais mon but c'est aussi de jouer », a expliqué Joël Embiid dernièrement.

Embiid a choisi Team USA