Kobe Bryant : Sa folle rencontre en boîte de nuit avec Pierre Ménès

Sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a récemment partagé une anecdote rare et inattendue sur une rencontre avec Kobe Bryant, l’ancienne star des Los Angeles Lakers tragiquement décédée en janvier 2020 dans un accident d’hélicoptère avec l'une de ses filles et sept autres passagers. L’histoire se déroule dans une boîte de nuit parisienne, où Ménès était attablé avec des amis. Ce soir-là, il portait une paire de baskets à l’effigie de Kobe Bryant , un détail qui n’est pas passé inaperçu. La légende du basket, elle-même présente dans ce lieu, a remarqué les chaussures du journaliste et a décidé de venir à sa rencontre.

Ménès évoque sa rencontre avec Kobe

« J’ai eu l’opportunité de rencontrer Kobe Bryant. J’écumais une boîte de nuit dans le 8ème qui s’appelait « Le Millionnaire », tenu par un très bon ami. Un dimanche soir j’arrive, certainement après l’émission, et il se trouve que j’avais des Nike Kobe Bryant, qui est un modèle de chaussure basse que j’aimais beaucoup. Kobe est avec deux-trois amis et il pointe du doigt mes chaussures. Je me suis approché et j'ai bu un verre avec lui » a confié l’ancien journaliste ce lundi.