Coup dur pour Wembanyama, il pousse un coup de gueule !

Alexis Brunet

Du 27 août au 14 septembre aura lieu l’Euro de basketball et l’équipe de France espère bien revenir avec une médaille, si possible en or. Malheureusement, les Français seront privés de Victor Wembanyama, qui n’est pas encore remis de sa grosse blessure. Selon Nicolas Batum, c’est normal, car il ne faut pas attendre trop de la star des Spurs, surtout après une telle blessure.

Dans quelques semaines débutera officiellement l’Euro 2025 de basketball. Comme souvent, l’équipe de France fera partie des prétendants à la victoire finale. Les coéquipiers de Guerschon Yabusele voudront remporter la médaille d'or qu’ils n’ont pas eue autour du cou depuis 2013, lorsqu’ils avaient triomphé face à la Lituanie en finale.

Une pré-liste sans Wembanyama Pour la première grande compétition de Frédéric Fauthoux, qui a pris la succession de Vincent Collet, certaines stars ne seront malheureusement pas de la partie pour le tournoi qui se déroule en Lettonie, Chypre, Finlande et Pologne. Victor Wembanyama est le principal absent, lui qui se remet doucement d’une thrombose veineuse contractée à une épaule en février. Le nouveau sélectionneur des Bleus devra également se passer de Rudy Gobert, mais aussi d’Evan Fournier qui est blessé à la cheville. La France pourra toutefois compter sur Guerschon Yabusele ou bien Mathias Lessort, par exemple, qui avaient été impressionnants lors des JO de Paris.