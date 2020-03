Basket

Basket : Vincent Collet positive malgré le report des JO...

Publié le 25 mars 2020 à 22h35 par A.D.

Ce mardi, le CIO a décidé de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo à cause du coronavirus. Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus, a fait part de son soulagement de voir les JO reportés, et non annulés.

Vincent Collet préfère voir le verre à moitié plein. Alors que le coronavirus sévit de plus en plus, le CIO a pris la décision de reporter les JO de Tokyo. Initialement prévus cet été, les Jeux auront finalement lieu entre le début d'année et la fin de l'été 2021. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Vincent Collet a réagi au report des JO. Comme il l'a lui-même confié, le sélectionneur des Bleus est soulagé que les Jeux n'aient pas été annulés.

«Le positif c'est qu'on va vers un report, et non une annulation»