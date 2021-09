Basket

Basket : Rudy Gobert évoque la rage de vaincre de l’Équipe de France !

Publié le 24 septembre 2021 à 10h35 par La rédaction

Après l’immense parcours des Bleus lors des Jeux Olympiques 2020, Rudy Gobert a évoqué ce qui fait la force de l’Équipe de France : sa volonté de tout gagner.

L’Équipe de France de basket a fait rêver les foules lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Les hommes de Vincent Collet sont passés tout proches d’un exploit retentissant, celui de battre les États-Unis en finale. Alors qu’ils s’étaient imposés face à ces mêmes américains en phase de poules, les Bleus se sont inclinés de 5 points (82-87) et ont obtenu la médaille d’argent. Rudy Gobert est revenu sur la mentalité de gagneur qui est aujourd’hui omniprésente au sein de cette équipe.

« Alors oui, au final, tu ne vas pas toujours gagner, il y aura toujours des déceptions, mais je suis content qu’on ait pu transmettre également au public cet espoir et cette détermination »