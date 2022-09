Basket

Proche d'un énorme exploit, Fournier annonce la couleur

Publié le 18 septembre 2022 à 02h35 par La rédaction

Ce dimanche, l’Équipe de France affrontera l’Espagne en finale de l’Euro. L’occasion pour le capitaine Evan Fournier de s’exprimer à la veille du match. Le Français a évoqué le degré de rivalité qu’il y a entre les deux nations et qui dure depuis de nombreuses années. Même s'il avoue qu'il n'aurait pas misé sur l’Espagne en finale.

Neuf ans après sa dernière finale à l’Euro, l’Equipe de France retrouve enfin ce stade de la compétition après sa victoire en demi-finale face à la Pologne, 95-54. Les Bleus affronteront donc l’Espagne ce dimanche. L’occasion pour le capitaine français, Evan Fournier, d’évoquer la rivalité entre ces deux nations, mais aussi son état d’esprit avant la rencontre.

Basket : Parker, Gasol, Batum… Le top 5 des France-Espagne https://t.co/23akkP0YLn pic.twitter.com/RGd1ZrxUpZ — le10sport (@le10sport) September 17, 2022

« Je suis plus serein qu'avant la demi-finale »

À la veille de la rencontre, Evan Fournier s’est exprimé sur la finale à venir. Le capitaine de l’Équipe de France affiche sa sérénité. « Je suis plus serein qu'avant la demi-finale. Parce que j'en ai plus perdu, tout simplement. Je me suis vu passer à côté de grandes choses sur des demi-finales en 2014, 2015, 2019. Ça marque, c'est pour ça que je les redoute davantage. Une défaite à ce niveau m'impacte plus qu'en finale, où tu n'as pas à calculer, pas à stresser. Tu fonces et puis c'est tout. »

« La Slovénie, c'est une rivalité plus concrète que l’Espagne »

Evan Fournier a notamment évoqué la rivalité entre la France et l’Espagne, même si l'avènement de la Slovénie a fait passer cette confrontation au second plan. « Dans notre groupe, la rivalité grandissante est plutôt avec les Slovènes. Ça a commencé en 2017 (défaite en poules à l'Euro, 95-78), maintenant on est deux nations qui se jouent à chaque fois et qui vont s'affronter pendant de longues années. Pour moi, pour nous, la Slovénie, c'est une rivalité plus concrète que l'Espagne, qui parle surtout aux anciens. »

« Je n'aurais pas misé sur l'Espagne en finale »