Basket

Basket - NBA : Nouvelle révélation sur l’arrivée d'Anthony Davis aux Lakers !

Publié le 15 avril 2022 à 15h35 par La rédaction

Après 3 saisons passées chez les Los Angeles Lakers, Anthony Davis a manqué de nombreux matchs en raison de ses blessures, une situation que les Los Angeles Clippers ont préféré éviter ?

Arrivé aux Los Angeles Lakers en 2019, Anthony Davis traverse une période compliquée. Si sa première saison avec les Angelinos a été couronnée de succès avec le titre de champion NBA, les deux suivantes ont été marquées par de longues blessures. En effet, l’Américain n’a disputé que 76 matchs, et son absence peut expliquer en partie la saison ratée des pourpres et or. Alors que la franchise dirigée par Rob Pelinka espère que son ailier fort sera désormais épargné, les Los Angeles Clippers auraient refusé de l’accueillir, en partie à causes de ses indisponibilités, à son départ des New Orleans Pelicans.

« Ils trouvent qu’il ne travaille pas assez, qu’il ne peut pas jouer avec toutes ses blessures »