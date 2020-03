Basket

Basket - NBA : Quand Giannis Antetokounmpo trolle Drake !

Publié le 28 mars 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 28 mars 2020 à 19h40

Très souvent sur le bord du parquet lors des matchs NBA, Drake s’est invité dans un live Instagram de Giannis Antetokounmpo. Mauvaise idée puisque le Greek Freak s’est gentiment moqué du chanteur...

Giannis Antetokounmpo semble avoir trouvé le bon moyen pour s’occuper lors du confinement : faire des lives Instagram . Le joueur des Bucks en a fait plusieurs ces derniers temps et répond aux questions de sa communauté. Drake, chanteur mais avant tout fan de la NBA et particulièrement des Raptors, s’est invité dans un live. Le rappeur canadien a demandé à Giannis qui était le spectateur le plus « chiant en playoffs » , lui qui est toujours en train de déstabiliser l’équipe qui se déplace à Toronto. Et la réponse du pivot de Milwaukee est savoureuse...

« Ce n’est définitivement pas toi, Drake ! »