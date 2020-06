Basket

Basket - NBA : Paul George annonce son grand retour !

Publié le 24 juin 2020 à 14h35 par La rédaction

Gravement blessé la saison dernière, Paul George a rapidement retrouvé les parquets avant la suspension de la NBA. Le confinement lui a fait le plus grand bien et l’ailier des Clippers a annoncé son grand retour !

Après avoir réalisé de très bonnes saisons avec les Pacers d’Indiana, Paul George a pris la direction d’Oklahoma City où il a tout simplement explosé. Avec 28 points de moyenne, l’ailier américain est devenu un élément incontournable de la NBA. Si bien qu’en juillet 2019, Paul George rejoint les Clippers de Los Angeles, amenés à jouer les premiers rôles dans la ligue américaine dans les prochaines années avec notamment l’arrivée de Kawhi Leonard un peu plus tôt. Toutefois, de graves blessures l’ont empêché de rester sur sa lancé. Doublement opéré en mai dernier, Paul George a annoncé son retour, à un peu plus d’un mois d’une éventuelle reprise !

« Je me sens incroyablement bien maintenant »