Basket - NBA : Nicolas Batum affiche clairement ses ambitions avec les Clippers !

Publié le 27 décembre 2020 à 10h35 par La rédaction

Arrivé chez les Los Angeles Clippers après des années compliquées à Charlotte, Nicolas Batum a activement participé aux deux bons premiers matchs de sa nouvelle franchise.

Nicolas Batum réussit ses débuts avec les Los Angeles Clippers. Après avoir fait tomber d’entrée les Los Angeles Lakers, champions en titre, les Clippers sont également venus à bout des Nuggets de Denver (108-121). Avec plus de 30 minutes en moyenne sur le parquet, Nicolas Batum a déjà réussi à s’imposer dans une franchise qui compte également Kawhi Leonard, Paul George ou Lou Williams. Comme il l’avait déjà dit, à 32 ans, Batman est avant tout là pour aider ses coéquipiers.

« Je me fous un peu de mes propres stats »