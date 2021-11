Basket

Basket - NBA : Chris Paul s'enflamme après la victoire de Phoenix !

Publié le 20 novembre 2021 à 22h35 par La rédaction

Grâce à sa victoire contre Dallas ce samedi (112-104), Phoenix enchaîne un onzième succès de rang. Une performance savourée par Chris Paul, grand artisan de l'excellent début de saison des Suns.

À 36 ans, Chris Paul évolue toujours à un incroyable niveau en NBA. Le meneur de Phoenix se retrouve même meilleur passeur mais aussi meilleur intercepteur de la ligue depuis le début de la saison. De quoi tirer vers le haut une belle équipe des Suns invaincue depuis onze matchs. Au sein de la Conférence Ouest, Phoenix talonne ainsi de très près le leader Golden State. De son côté, Chris Paul apprécie cette belle série, notamment après la désillusion de la finale perdue contre Milwaukee en juillet dernier.

« Le vestiaire est génial et l’esprit est bon »