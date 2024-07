Tennis - Wimbledon : Il annonce une bonne nouvelle pour Djokovic

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Qualifié pour les huitièmes de finale de Wimbledon à la suite de sa victoire face à l'Australien Alexei Popyrin samedi, Novak Djokovic s'est rassuré un mois après son opération du genou. Le Serbe a vécu une convalescence très rapide, et il prouve au fur et à mesure qu'il a très vite récupéré. Lundi, il aura un adversaire de taille face à lui : Holger Rune, l'intrépide Danois qui lui a souvent causé du tort. Le combat est lancé.

Présent en huitièmes de finale de Wimbledon pour la 16ème fois de sa carrière, Novak Djokovic a encore toutes ses chances d'y ajouter un huitième titre record. Il faudra d'abord passer l'obstacle Holger Rune lundi, un adversaire normalement bien plus coriace que ceux qu'il a dû affronter jusqu'à présent. Si le Danois a déjà confié ses ambitions, il s'attend à affronter la meilleure version du champion serbe.

« Je m’attends à une bataille difficile »

En s'imposant parmi les pépites de la jeune génération, Holger Rune a un tempérament de feu et sur le court, il répond souvent présent. Vainqueur en cinq sets face à Quentin Halys au troisième tour - et ce, en remontant pour la première fois un handicap de deux sets - le Danois s'est projeté sur son prochain match contre Novak Djokovic. « Je m’attends à une bataille difficile. Il en sera toujours ainsi lorsque vous affrontez Novak. C’est l’un des plus grands compétiteurs de tous les temps et l’un de ceux qui a eu le plus de succès. Je m’attends à un grand niveau de sa part. Je sais qu’il a été opéré récemment. Mais pour vous dire la vérité, je me suis entraîné avec lui la première semaine et il semble se déplacer très bien, avec confiance. Je vais devoir jouer mon meilleur tennis si je veux avoir une chance de le battre. C’est ce que je vais essayer de faire » a-t-il confié en conférence de presse.

Tennis : La sortie inquiétante sur Djokovic à Wimbledon ! https://t.co/apUTygvf9b pic.twitter.com/yT8MAAlNEM — le10sport (@le10sport) July 6, 2024

Djokovic a déjà retrouvé son meilleur niveau ?

Depuis le début de sa carrière, Holger Rune a affronté Novak Djokovic à cinq reprises, et à chaque fois, il a été en mesure de lui prendre au moins un set. Si c'est le Serbe qui mène 3-2 dans les confrontations directe avec son prochain adversaire, cette première sur gazon s'annonce épicée. Le Danois jouera pour une deuxième qualification consécutive en quarts de finale de Wimbledon.