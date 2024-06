Tennis - Wimbledon : Alcaraz annonce du lourd

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A peine dix jours après sa victoire à Roland-Garros, Carlos Alcaraz était de retour sur les courts pour défendre son titre obtenu au Queen's l'an dernier. L'Espagnol s'est incliné en huitièmes de finale face à Jack Draper dans le célèbre tournoi anglais et ne connaîtra pas une saison sur gazon parfaite. Furieux à cause d'une nouvelle règle de l'ATP, il va maintenant se tourner vers Wimbledon qui le 1er juillet, un grand objectif pour lui puisqu'il a remporté le tournoi en 2023.

Surprise pour son retour sur gazon au Queen's, Carlos Alcaraz va tenter de défendre sa couronne à Wimbledon. L'Espagnol a du pain sur la planche après sa victoire à Roland-Garros puisqu'il va devoir enchaîner les grands rendez-vous. Avec la potentielle absence de Novak Djokovic, il fait figure de favori pour le Grand Chelem londonien, lui qui ne veut absolument pas se laisser gagner par la frustration.

« Je veux gagner tous les titres »

Auteur d'une incroyable performance pour gagner Roland-Garros, Carlos Alcaraz rêve de pouvoir enchaîner avec un nouveau triomphe sur le gazon de Wimbledon. « Nous devons faire de notre mieux pour y faire face. Après les défaites, il faut prendre les choses positives et bien sûr les choses négatives afin de s’améliorer pour le prochain tournoi. Pour l’instant, j’ai envie de m’améliorer, de m’entraîner, et c’est tout ce que j’ai à faire. Je suis très excité à l’idée de commencer Wimbledon. Bien sûr, je veux gagner tous les titres, et je pense que Wimbledon est encore plus spécial. Donc, comme je l’ai dit, j’ai du temps et je suis impatient de commencer le premier match sur le Centre Court. Je pense que la meilleure façon d’être meilleur sur gazon est de rester ici, de s’entraîner avec des joueurs, de faire de bonnes choses physiquement sur le gazon, de faire des mouvements, des choses vraiment spécifiques » a-t-il déclaré après sa défaite au Queen's.

Alcaraz est le tenant du titre à Wimbledon

L'année dernière, Carlos Alcaraz réalisait une incroyable performance en finale de Wimbledon en dominant Novak Djokovic en cinq sets, l'empêchant ainsi de faire le Grand Chelem calendaire. L'Espagnol avait donc conclu la saison sur gazon avec 12 victoires pour 0 défaite et il sera donc le grand favori pour l'édition 2024. Sur la surface, il semble pouvoir faire la différence sur certains joueurs qui sont moins performants. Surtout, si Novak Djokovic ne joue pas, ou n'est pas remis à temps, il peut nourrir de sérieuses ambitions. Comme la tradition le veut, c'est lui qui ouvrira le bal sur le Centre Court le lundi à midi.