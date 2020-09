Tennis

Tennis - US Open : Thiem revient sur son match énorme face à Nadal !

Publié le 4 septembre 2020 à 18h35 par La rédaction

A l’occasion d’une conférence de presse suite à sa victoire au 2e tour de l’US Open face à Sumit Nagal, Dominic Thiem est revenu sur sa meilleure performance lors du tournoi américain, à savoir son match face à Rafael Nadal lors de son quart de finale en 2018.

Dominic Thiem s’offre un 3e tour de l’US Open sans trembler. Opposé à Sumit Nagal, l’Autrichien s’est imposé tranquillement, et a profité d’une conférence de presse pour évoquer ce qu’il juge être l’un des meilleurs matchs de sa carrière, à savoir son quart de finale de 2018 face à Rafael Nadal, qu’il avait finalement perdu.

« C’était l’un des trois meilleurs matchs que j’ai disputés »