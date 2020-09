Tennis

Tennis - US Open : Andy Murray s’inquiète de son niveau de jeu !

Publié le 4 septembre 2020 à 14h35 par La rédaction

Battu sèchement par un Felix Auger-Aliassime impressionnant à l’US Open, Andy Murray n’a pas pu lutter comme il le voulait lors du tournoi aux Etats-Unis, après un premier tour déjà difficile. Et le Britannique semble s’inquiéter de son niveau de jeu…

L’aventure d’Andy Murray à l’US Open s’est arrêtée. Déjà auteur d’un marathon héroïque lors du premier tour face à Nishioka, le Britannique n’a rien pu faire lors de la rencontre de jeudi soir. Battu sèchement par Felix Auger-Aliassime (2-6, 3-6, 4-6), Murray n’a pas pu se battre comme il le souhaitait pour accéder au tour suivant du tournoi américain. Et son niveau de jeu semble l’inquiéter, lui qui revient d’une très grosse blessure…

« J’aurais aimé mieux jouer »